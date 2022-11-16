Американист Васильев сообщил, что Трамп может выбить Байдена из предвыборной гонки

Аргументы Недели → Политика 13+

16 ноября 2022, 21:59 Источник: Радио 1

Флаг США / Maksim Konstantinov / https://www.globallookpress.com

Представитель республиканского политического крыла и бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может выбить действующего главу страны от Демократической партии Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом во время беседы с «Радио 1» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Соловьев.

Согласно его словам, Байден и Трамп с 2020 года идут в паре и «не существуют» один без другого, в связи с чем становится непонятно, кто возглавит партию демократов, если экс-президент выбьет из предвыборной гонки действующего президента США. Как отметил американист, представители Демократической партии собственными действиями создали для себя невыгодное положение, при котором отсутствует подстраховка.

По мнению Васильева, палата представителей США фактически уже стала республиканской, в связи с чем парламентарии в ближайшее время начнут «крупные расследования»: как по Украине, так и по Афганистану.