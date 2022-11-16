Попытки «отжать» у России территорию в Арктике могут кончиться ракетно-ядерным ударом

Аргументы Недели → Политика 13+

16 ноября 2022, 17:57

Появившаяся недавно в газете The Wall Street Journal статья призывает «отобрать у России» «незаконно принадлежащий ей остров Врангеля».



Остров Врангеля расположен в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Он отделён от материка проливом Лонга и находится в 140 км от суши. Остров относительно велик – 7670 кв. км, но в данный момент не имеет постоянного населения. Зато есть временное: метеорологи, различные учёные, пограничники и военные. Остров назван в честь полярного исследователя, адмирала и морского министра Фердинанда (Фёдора) Петровича Врангеля. А по-чукотски зовётся Умкилир – от «умка» («белый медведь») и «илир» – «остров». То есть остров белых медведей. Их там очень много – это крупнейший в мире «роддом» белых медведей. Крупнейшие лежбища моржей и птичьи базары также находятся там. С точки зрения науки место уникальное, но имеет оно и стратегическое значение.



При СССР остров начали осваивать, поставили полярную станцию. Там появились небольшие поселения, оленеводческий совхоз, заказник, потом заповедник. Появились и военные – аэродром и склады. А в середине прошлого века там даже стояли подразделения чукотского горнострелкового корпуса (затем – армии), нацеленного на захват Аляски. В начале 1990-х «точки» ПВО с острова убрали, как и с большинства других, и военных постепенно вывели. Затем прекратился северный завоз, закрылись оленеводческий совхоз, больница, школа-интернат, детсад, магазин, клуб-кинотеатр – оттуда побежали и гражданские. К концу 90-х вывезли почти всех.



Но затем островом, как и всей Арктикой, активно занялись. Построили новую метеостанцию. А в 2014 г. туда вернулись сначала военные гидрографы, там построили суперсовременную арктическую базу «Полярная Звезда». Это звездообразное сооружение выглядит как база пришельцев или же их корабль.



Сейчас на Врангеле вновь развёрнуты аэродром, пункт наведения авиации, радиолокационные подразделения ПВО, способные, кстати, обнаруживать и малоразмерные малозаметные беспилотники. В случае установки там береговых ракетных комплексов «Бастион-П» со сверхзвуковыми ракетами к острову, даже если ледовая обстановка позволила бы, и на 500–600 км будет не подойти.



А вот угрозой США он вряд ли является. Ни «Ониксы», ни «Искандеры-М», кроме, разумеется, крылатых ракет комплекса, до важнейших городов и объектов на Аляске с Врангеля не достанут.



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