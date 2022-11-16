Политолог Брутер: «Российская экономика совершает большой исторический поворот»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 ноября 2022, 17:41 Антон Николаев

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Владимир Брутер считает Индонезию наиболее перспективным экономическим направлением для России. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«На саммите G20 глава российского МИД Сергей Лавров провел консультации с китайским внешнеполитическим ведомством. В данном случае Россия может рассчитывать на разные перспективы, например, когда Россия и Китай выходили на $100 млрд. товарооборота, это казалось очень серьезным. Теперь вышли почти на $200 млрд. России много есть чего делать, и это не касается Запада, Украины. Российская экономика совершает большой исторический поворот, которого у нее никогда не было. Советско-китайская торговля никогда не была большой. Советская торговля ориентировалась на Европу. Сейчас это направление закрывается. Нам нужно искать новые выходы на рынки, а Индонезия - та страна, которая является чуть ли не самым перспективным партнером в плане торговли с Россией. Отмечу, что российские возможности не позволяют самостоятельно осваивать индонезийский рынок, а совместно с Китаем осваивать рынок было бы очень полезно».

Брутер также подчеркнул, что саммит G20 для России был полезен. Но полезность их не стоит преувеличивать, так как сами по себе саммиты ничего не решают.