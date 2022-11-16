Политолог Рубаев о ЧП в Польше: «Не исключаю, что это была провокация стран Балтии, Польши и Украины»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 ноября 2022, 16:15 Антон Николаев

Аслан Рубаев считает, что Польша все дальше стала идти по пути милитаризации. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Слава богу, правительство Польши признало, что ракеты были не российскими, а сам инцидент вызывает беспокойство. Так просто такие действия не происходят. Я не исключаю, что это была провокация стран Балтии, Польши и Украины, чтобы открыть второй фронт боевых действий против РФ. Мне кажется, что приходящую информацию от Минобороны Белоруссии не стоит игнорировать. Они говорит о том, что Польша идет по пути милитаризации и готовит некую наступательную операцию на Белоруссию. Победу России никто допустить не хочет, и сейчас Польша, Прибалтика будут выполнять любые указания США, чтобы дестабилизировать обстановку в Европе».

Как сообщает агентство Reuters, Байден рассказал в G7 и НАТО, что взрыв в Польше — результат работы ПВО Украины.