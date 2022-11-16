Политолог Рубаев о ЧП в Польше: «Не исключаю, что это была провокация стран Балтии, Польши и Украины»

Аслан Рубаев считает, что Польша все дальше стала идти по пути милитаризации. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».
«Слава богу, правительство Польши признало, что ракеты были не российскими, а сам инцидент вызывает беспокойство. Так просто такие действия не происходят. Я не исключаю, что это была провокация стран Балтии, Польши и Украины, чтобы открыть второй фронт боевых действий против РФ. Мне кажется, что приходящую информацию от Минобороны Белоруссии не стоит игнорировать. Они говорит о том, что Польша идет по пути милитаризации и готовит некую наступательную операцию на Белоруссию. Победу России никто допустить не хочет, и сейчас Польша, Прибалтика будут выполнять любые указания США, чтобы дестабилизировать обстановку в Европе».
Как сообщает агентство Reuters, Байден рассказал в G7 и НАТО, что взрыв в Польше — результат работы ПВО Украины.