Военкор Матюшин: Сейчас готовятся два «котла» для ВСУ

Аргументы Недели → Политика 13+

16 ноября 2022, 16:05 Антон Николаев

MOD Russia/globallookpress.com

Александр Матюшин утверждает, что в случае дальнейшего успеха вооруженные силы России смогут окружить более 25 тысяч солдат ВСУ сразу в двух котлах — Авдеевском и Артемовском. Об этом военкор сказал в эфире «Первого канала», - передает издание «Аргументы недели».



«На Артемовском направлении наши войска довольно успешно продвигаются, несмотря на то, что семь лет после взятия нами Дебальцево, украинцы там выстраивали мощный укрепрайон. Каждый дом буквально превращен в огневую точку. Несмотря на то, что наши солдаты закрепились на юго-западных окраинах Артемовска и вошли в Соледар, продолжается зачистка окружающих мирных поселков, которые украинские войска превратили в укрепрайоны. Сейчас мы начинаем штурм укреплиний, которые находятся за Майорском. После пробития этой линии обороны мы сможем выйти на оперативное пространство и замкнуть адвеевский «котел» и артемовский «котел», который потом разобьется на большое количество мелких «котлов», и расчленить группировку противника на две части».

Ранее РИА Новости сообщали со ссылкой на бойцов ЧВК «Вагне р» о разгроме бригад ВСУ под Артемовском.