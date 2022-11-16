Политолог Сытин: «Поляки сделают все, чтобы спровоцировать конфликт между НАТО и РФ»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 ноября 2022, 14:58 Антон Николаев

Александр Сытин также не исключил будущего конфликта между НАТО и Россией. Такое мнение эксперт высказал в эфире телеканала «НТВ», - передает издание «Аргументы недели».



«Поляки и известные приграничные государства будут продолжать делать все, чтобы спровоцировать конфликт между Россией и НАТО. Если бы я обладал талантом, то нарисовал бы такой рисунок: Третья мировая война в образе смерти ломится в дверь, ей помогают Польша, Украина и Балтийские страны, а НАТО пытается с той стороны дверь удержать, но потихонечку, как показывает опыт Второй мировой войны, когда поляки добились развязывание войны - это становится безнадежным. Рано или поздно это все равно случится. И правы те аналитики, которые написали, что ситуация такова, что во всем этом виноват конфликт между Россией и Украиной».

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко высказал мнение, что на территорию Польши упала украинская ракета, а не российская.

Накануне в Польше недалеко от границы Украины упали ракеты, погибли два человека. Варшава заявила, что не обладает данными, чьи они.