Шерпа РФ Лукаш: выступление Зеленского на саммите G20 вызвало скорее негативную реакцию, его предложения потом даже не обсуждали

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16 ноября 2022, 14:33 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Press Off / globallookpress.com

Выступление украинского президента Владимира Зеленского на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии вызвало скорее негативную реакцию, предложения политического деятеля потом даже не обсуждали. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделала Светлана Лукаш, шерпа Российской Федерации в G20.



«Выступление Зеленского на G20 вызвало скорее негативную реакцию, его предложения потом даже не обсуждали, говорит РИА Новости российская шерпа», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле удовлетворены итогами саммита «Большой двадцатки».