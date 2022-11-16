Захарова в шутку предложила привлечь к расследованию происшествия в Польше экс-премьера Великобритании Мэй

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16 ноября 2022, 14:23 Источник: Telegram

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в шутку предложила привлечь к расследованию инцидента с ракетой в Польше экс-премьера Великобритании Терезу Мэй.

Мария Захарова напомнила, что ранее сегодня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в настоящий момент невозможно установить ответственных за происшествие на польской территории.

Официальный представитель МИД РФ поинтересовалась, считает ли Эммануэль Макрон, что сейчас "более возможно или еще менее возможно" выяснить, кто несет ответственность за подрыв газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Мария Захарова саркастически заметила, что сейчас просто нет Терезы Мэй, которая быстро "устанавливала виновных". Дипломат добавила, что экс-премьер Великобритании в настоящий момент "не очень занята", вследствие чего к ней можно обратиться за помощью в проведении "турборасследования".