Политолог Ордуханян: «Трамп идет на выборы, чтобы мстить»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 ноября 2022, 13:45 Антон Николаев

Рафаэль Ордуханян считает, что действия Дональда Трампа слишком радикальны для республиканцев, что может вызвать раскол в партии. Такое мнение высказал эксперт изданию «Аргументы недели».



«Ситуация после промежуточных выборов изменилась. Для Дональда Трампа и республиканцев это появление совершенно реального конкурента. Рон Десантис сейчас на подъеме, его оглушительная победа во Флориде лишний раз это показывает. В данной ситуации действия Трампа деструктивны для республиканцев, так как это разделит партию и поможет либералам набирать очень важные для них политические очки в преддверии президентских выборов в США в 2024 году. Напор, энергия, энтузиазм Трампа, которые когда-то объединили республиканцев, сейчас будет действовать разрушительно».

«Десантис - очень перспективный политик. Многие сейчас смотрят на него, как на реальную альтернативу радикальным воззрениям Трампа. Они понимают, что Трамп идет на выборы, чтобы мстить. Республиканцы не готовы к такому мщению, они хотят спокойно утрясти это вашингтонское болото, отказываясь от радикальных перемен во внешней и внутренней политике. Для России это плодотворно, так как если победит более спокойное крыло республиканцев, это значит, что нам легче будет действовать в наших интересах».

Напомним, что ранее Дональд Трамп официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США на выборах-2024.