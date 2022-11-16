Четыре взрыва прогремели в небе над центром Белгорода

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16 ноября 2022, 14:01 Источник: РИА "Новости"

Белгород, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Днем в среду, 16 ноября, в небе над центром Белгорода раздались четыре громких хлопка. Соответствующую информацию предоставил корреспондент РИА Новости, который находится на месте событий.

Согласно последним данным, хлопки были такой силы, что в зданиях дрожали стекла. Предполагается, что сработала система противовоздушной обороны, однако, к настоящему моменту официальных комментариев по факту случившегося в СМИ не поступало.

Напомним, Белгородская область Российской Федерации не раз подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.