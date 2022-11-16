Дмитрий Песков: президент России Путин и турецкий лидер Эрдоган переговорят, когда это будет нужно

Аргументы Недели → Политика 13+

16 ноября 2022, 13:49

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган переговорят, когда это будет необходимо. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Путин и Эрдоган согласовывают разговоры в течение часов при необходимости, они переговорят, когда это будет нужно», — процитирован Песков в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, глава Турции проинформировал, что после возвращения с саммита «Большой двадцатки» в Индонезии он собирается побеседовать с Путиным и обсудить продление сделки по вывозу украинского зерна.