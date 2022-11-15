Эксперт Журавлев сообщил, что России необходимо выйти из зерновой сделки

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15 ноября 2022, 23:55 Источник: Подмосковье сегодня

Зерно / Nikolay Gyngazov / https://www.globallookpress.com

Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, заявил во время беседы с изданием «Подмосковье сегодня» о том, что России необходимо снова выйти из зерновой сделки.

Согласно словам эксперта, сделки, как таковой, никогда не было, а украинская сторона не выполняла ее условий. Он отметил, что Россия вернулась в нее только по гуманитарным соображениям, чтобы «люди в Африке не голодали», но при этом, зерно идет «совсем не в Африку».

Как добавляет Журавлев, ни Украина, ни Запад не выполняла своих обязанностей по зерновому соглашению. Он сообщил, что в рамках этого соглашения у Киева есть право на все, тогда как у Москвы нет «права ни на что» и поэтому необходимо снова выйти из сделки.