Военный эксперт Кнутов: «Мы принуждаем население Украины к миру»

Аргументы Недели → Политика 13+

15 ноября 2022, 17:42 Антон Николаев

Юрий Кнутов считает, что массированными ударами Россия принуждаем Киев к миру на выгодных для нас условиях. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Я считаю, что ВС РФ ведет правильную тактику, но в том случае, если мы не выводим из строя сами объекты, а трансформаторные подстанции, которые обеспечивают военные предприятия Украины, ремонтные базы, воинские части, учебные центры. Мы лишаем их возможности работы. Я считаю, что это правильно. Мы принуждаем население Украины к миру, чтобы оно давило на руководство страны с целью начала переговоров и заключение мира на приемлемых для нас условиях».

Юрий Кнутов также считает, что заморозка конфликта сейчас нам невыгодна.

«Теоретически возможна заморозка конфликта. Но она для нас невыгодна, так как за это время ВСУ получит большое количество техники, вооружений, что позволит Украине перейти в наступление и наносить ощутимые удары».

Ранее военный эксперт Александр Широкорад, комментируя обстрелы по Украине, сказал, что нужно наносить удары по украинским плотинам.