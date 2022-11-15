У сотрудничества Челябинской области и Беларуси есть большой потенциал

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15 ноября 2022, 15:13 Татьяна Михайлова Источник: Челябинск Сегодня

Фотография предоставлена пресс-службой правительства Челябинской области (t.me/alexeytexlerofficial)

Регион готов наращивать торговые и культурные связи с братской страной.

Беларусь всегда была одним из активных партнеров Южного Урала по разным направлениям, в том числе, в экономической сфере. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время сегодняшней встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

«Эти дни показывают, что перспектива нашего общего сотрудничества, особенно учитывая вызовы нынешнего времени, велика. Мы сможем нарастить наши торговые и экономические связи благодаря работе, которую мы сегодня ведем», - цитирует Алексея Текслера издание «Челябинск Сегодня».

Сейчас в Беларуси находится делегация Южного Урала, в нее входит около 60 человек. Это сотрудники крупных предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Также в делегацию вошли представители учреждений культуры Челябинской области. Ансамбль «Урал» принял участие в «Славянском базаре», а коллективы из Беларуси приглашены на Бажовский фестиваль.

«Благодарен за встречу Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Глава государства глубоко погружен в подробности нашего сотрудничества, четко видит перспективные направления. Будем развивать совместные проекты в сельском хозяйстве, в машиностроении, в других отраслях промышленности. Отдельное внимание уделим развитию сотрудничества в образовании и культуре», - подвел итоги встречи Алексей Текслер.