Политолог Геворгян о первых итогах G20: «События напоминают канун Первой мировой войны»

Каринэ Геворгян считает, что сейчас рушится мировая система взаимоотношений, и с этим ничего нельзя поделать. Это наглядно демонстрирует проходящий саммит «Большой двадцатки» на Бали. Такое мнение политолог высказала изданию «Аргументы недели».
«Российская дипломатия имеет права и обязанности участвовать в самых разных встречах международного характера. Дипломатические площадки нужно использовать, другой вопрос, какие вопросы обсуждаются и какой КПД у этого всего. Думаю, что роль играют неформальные встречи и пересечения».
«Итоги саммита G20 ни для кого не перспективны, так как мир находится в состоянии фазового перехода и полного обрушения всех парадигм взаимодействия. С моей точки зрения, это мало что дает и напоминает канун Первой мировой войны, когда Вторая мировая война расставила точки. Я не говорю о том, что будет война, но идет обрушение систем взаимодействия, и с этим никто не может справиться».
Напомним, что cаммит G20 проходит в Индонезии на острове Бали. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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