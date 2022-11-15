Политолог Геворгян о первых итогах G20: «События напоминают канун Первой мировой войны»

Аргументы Недели → Политика 13+

15 ноября 2022, 14:38 Антон Николаев

Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder

Каринэ Геворгян считает, что сейчас рушится мировая система взаимоотношений, и с этим ничего нельзя поделать. Это наглядно демонстрирует проходящий саммит «Большой двадцатки» на Бали. Такое мнение политолог высказала изданию «Аргументы недели».



«Российская дипломатия имеет права и обязанности участвовать в самых разных встречах международного характера. Дипломатические площадки нужно использовать, другой вопрос, какие вопросы обсуждаются и какой КПД у этого всего. Думаю, что роль играют неформальные встречи и пересечения».



«Итоги саммита G20 ни для кого не перспективны, так как мир находится в состоянии фазового перехода и полного обрушения всех парадигм взаимодействия. С моей точки зрения, это мало что дает и напоминает канун Первой мировой войны, когда Вторая мировая война расставила точки. Я не говорю о том, что будет война, но идет обрушение систем взаимодействия, и с этим никто не может справиться».



Напомним, что cаммит G20 проходит в Индонезии на острове Бали. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел России Сергей Лавров.