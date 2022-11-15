Путин заявил, что некоторые страны пытаются «раскачать» суверенитет России

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15 ноября 2022, 14:34 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 15 ноября, заявил, что некоторые страны в настоящий момент пытаются разобщить и ослабить общество РФ, "раскачать" суверенитет страны.

Владимир Путин в рамках заседания Российского оргкомитета "Победа" уточнил, что попытки ряда государств мира переписать историю сейчас становятся все более агрессивными.

Эти действия, по словам российского лидера, имеют очевидную цель – разобщить, лишить ориентиров и ослабить общество РФ, чтобы в конечном счете повлиять на суверенитет страны.