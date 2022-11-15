Писатель Стариков: «Формула мира» Зеленского противоречит сама себе

Аргументы Недели → Политика 13+

15 ноября 2022, 12:56 Антон Николаев

Фото: президент Украины Владимир Зеленский, IMAGO

Николай Стариков считает, украинская «формула мира» президента Украины противоречит российской Конституции, а также является ультиматумом. Такое мнение эксперт высказал в эфире телеканала «Россия 1», - передает издание «Аргументы недели».



«Есть два интересных момента, на которых стоит обратить внимание. Зеленский говорит, о гарантиях продовольственной безопасности Украины. Тут возникает вопрос, а не Зеленский ли настаивает вместе с Западом на постоянном вывозе продовольствия с территории Украины, и одновременно он хочет, чтобы кто-то гарантировал продовольственную безопасность Украины. Если у вас возникают беспокойство и проблемы с этой самой продовольственной безопасностью Украины, так вы просто прекратите вывозить зерно с территории Украины и вы будете в полной продовольственной безопасности».

«Стоит также обратить внимание на пункт о восстановлении справедливости. А что это такое? Мне кажется, что в России мы прекрасно понимаем, что такое восстановление справедливости в ситуации, которая с 2014 года развивается на территории Украины: это прекращение геноцида русского народа, это прекращение издевательств над людьми в Донбассе, это роспуск нацистских формирований. Это как раз та самая денацификация и демилитаризация, о которой мы говорили с самого начала, которая является побудительным мотивом для начала специальной военной операции. Поэтому в этом пункте можно с Зеленским согласиться. Справедливость надо восстанавливать. Вопрос только в том, что есть справедливость? - Об этом с киевским режимом договориться невозможно».

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал десять пунктов по установлению мира между Украиной и Россией, которые он изложил, обращаясь к участникам саммита G20. Среди них недопущение эскалации конфликта, продовольственная безопасность, а также освобождение всех пленных и депортированных.