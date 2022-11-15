Зеленский заявил о необходимости обмена пленными по формуле «всех на всех»

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15 ноября 2022, 10:19 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 15 ноября, в рамках выступления в видеоформате на саммите G20, который проходит на Бали, заявил о необходимости обмена пленными по формуле "всех на всех".

По словам Владимира Зеленского, тысячи "военных и гражданских" украинцев в настоящий момент находятся в российском плену. Президент Украины призвал как можно скорее объединиться и освободить их. Единственной реалистичной моделью он назвал обмен "всех на всех".

Зеленский также заявил, что не видит должных усилий со стороны Международного комитета Красного Креста по доступу к местам содержания пленных украинских граждан.