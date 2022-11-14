Бастрыкин сообщил, что с 2014 года СК России завел более двух тысяч дел против киевского режима

В пресс-службе Следственного комитета России в понедельник, 14 ноября, сообщили, что с 2014 года российские следователи завели более двух тысяч уголовных дел по преступлениям киевского режима.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в рамках выступления перед студентами МГИМО - участниками "Парламентской модели 2022" с лекцией, посвященной деятельности российских следователей на фоне обострения международных отношений, отметил, что с 2014 года ведомство возбудило уже более двух тысяч уголовных дел.
В частности, дела были заведены в отношении представителей военного и политического руководства Украины, участников радикальных националистических объединений и представителей силовых структур страны. Допрошены за вышеуказанный период были свыше 240 тысяч человек.