Бастрыкин сообщил, что с 2014 года СК России завел более двух тысяч дел против киевского режима

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14 ноября 2022, 21:25 Источник: СК РФ

глава СК РФ Александр Бастрыкин, Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

В пресс-службе Следственного комитета России в понедельник, 14 ноября, сообщили, что с 2014 года российские следователи завели более двух тысяч уголовных дел по преступлениям киевского режима.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин в рамках выступления перед студентами МГИМО - участниками "Парламентской модели 2022" с лекцией, посвященной деятельности российских следователей на фоне обострения международных отношений, отметил, что с 2014 года ведомство возбудило уже более двух тысяч уголовных дел.

В частности, дела были заведены в отношении представителей военного и политического руководства Украины, участников радикальных националистических объединений и представителей силовых структур страны. Допрошены за вышеуказанный период были свыше 240 тысяч человек.