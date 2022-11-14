Журналист Шевченко заявил, что защитить оставшихся в Херсоне сторонников России можно с помощью спецслужб

Оставшихся в Херсоне граждан, которые являются сторонниками Российской Федерации, можно защитить при помощи специальных подразделений. Об этом корреспонденту Общественной службы новостей заявил журналист и политик Максим Шевченко.
Согласно его словам, невозможно защитить пророссийски настроенных мирных жителей, оставив их на произвол судьбы на территории противника. По мнению политика, спасти сторонников России в Херсоне можно при помощи «спецподразделений» по типу Шварценеггера, который «летал в тыл врага и освобождал людей».
Шевченко отметил, что поддерживающих Россию жителей Вооруженные силы Украины подвергают пыткам, поэтому таких людей необходимо спасать.