Представитель генсека ООН Хак заявил о желании Гутерреша встретиться с Лавровым на полях саммита G20

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14 ноября 2022, 21:09 Источник: РИА "Новости"

генсек ООН Антониу Гутерреш, Loey Felipe/XinHua

Официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что Антониу Гутерреш хотел бы провести встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Индонезии.

Фархан Хак сообщил в рамках брифинга в понедельник, 14 ноября, что генсек Организации Объединенных Наций надеется встретиться с Сергеем Лавровым. Подчеркивается, что договоренности между сторонами пока нет.

Хак добавил, что решения о переговорах Антониу Гутерреша и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена также нет.