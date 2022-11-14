Политолог Марков заявил, что союз России и Турции будет усиливаться

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14 ноября 2022, 20:29 Источник: Общественная служба новостей

Флаг Турции / Maksim Konstantinov / http://globallookpress.com

Союз Турции и Российской Федерации будет все больше усиливаться на фоне предпринимаемых США усилий по отстранению Эрдогана от власти. Об этом корреспонденту Общественной службы новостей заявил политолог Сергей Марков.

Он согласен с мнением главы МВД Турции Сулейманом Сойлу, что Соединенные Штаты Америки несут, как минимум, косвенную ответственность за случившийся 14 ноября в центре Стамбула теракт, в результате которого погибло шесть человек. Политолог не исключил возможности того, что американской стороной мог быть, через курдов, организован взрыв.

По мнению Маркова, Вашингтон пытается запустить «цепочку событий», итогом которых предполагается отстранение турецкого президента Реджепа Эрдогана от «власти в стране». Как отметил эксперт, летом следующего года в Турции пройдут выборы, и, так как страна уже расколота на прозападных кемалистов с одной стороны, и умеренных исламистов с другой, то власти США способствуют тому, чтобы победу одержали первые.

Политолог добавил, что в случае, если американская сторона продолжит предпринимать новые усилия по «отстранению Эрдогана», то российско-турецкий союз будет укрепляться вплоть до приобретения военно-политического оттенка.