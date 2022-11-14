Боррель заявил, что главы МИД стран-членов Евросоюза подтвердили продолжение поддержки Украины

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14 ноября 2022, 20:42

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что руководители министерств иностранных дел стран-членов Европейского союза в рамках заседания в Брюсселе подтвердили продолжение поддержки Киева.

Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам министерского заседания отметил, что была подтверждена приоритетная задача по продолжению поддержки Украины.

Глава европейской дипломатии также подчеркнул, что министры государств-членов ЕС условились продолжить "международную изоляцию" Российской Федерации и санкционное давление на страну.