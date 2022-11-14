Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

ВСУ ведут интенсивный артиллерийский обстрел города Алешки в восьми километрах от Херсона

, 20:00 Источник: РИА "Новости"

ВСУ ведут интенсивный артиллерийский обстрел города Алешки в восьми километрах от Херсона
украинский солдат, Mihir Melwani/globallook.com

Вооруженные силы Украины в настоящий момент ведут интенсивный артиллерийский огонь по району города Алешки, который находится на левом берегу Днепра в восьми километрах от города Херсон.

Согласно данным журналистов, в городе Алешки сейчас слышны звуки стрельбы из крупнокалиберного пулемета и взрывы. Более того, над окраинами города виден дым. Сотовая связь не работает, магазины и рынок закрыты.

Работник автозаправочной станции сообщил корреспонденту РИА Новости, что огонь ведется беспрерывно и днем, и ночью.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей