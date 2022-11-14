ВСУ ведут интенсивный артиллерийский обстрел города Алешки в восьми километрах от Херсона

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14 ноября 2022, 20:00 Источник: РИА "Новости"

украинский солдат, Mihir Melwani/globallook.com

Вооруженные силы Украины в настоящий момент ведут интенсивный артиллерийский огонь по району города Алешки, который находится на левом берегу Днепра в восьми километрах от города Херсон.

Согласно данным журналистов, в городе Алешки сейчас слышны звуки стрельбы из крупнокалиберного пулемета и взрывы. Более того, над окраинами города виден дым. Сотовая связь не работает, магазины и рынок закрыты.

Работник автозаправочной станции сообщил корреспонденту РИА Новости, что огонь ведется беспрерывно и днем, и ночью.