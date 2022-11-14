Политолог Сюлюк: «Теракт в Турции организовали США»

Аргументы Недели → Политика 13+

14 ноября 2022, 18:09 Антон Николаев

Эрман Сюлюк считает, что теракт в Стамбуле был организован США, чтобы взять под контроль президента Турции Эрдогана. Такое мнение эксперт высказал в эфире «Первого канала», - передает издание «Аргументы недели».

«Самое главное заявление по поводу террористического акта в Турции сделал министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Он прямо сказал, что указания об этом террористическом акте были направлены из Кобани - территория, контролируемая сирийскими демократическими силами, которая поддерживается США. И министр также добавил, что исполнителем, возможно, является «Рабочая партия Курдистана», но заказчик - определенно США. Те соболезнования, которые сделали США, является, как появление убийцы на месте преступления».

«Мы знаем, что Турция сейчас на Западе является изгоем, ее давно не хотят принимать в ЕС, и сейчас против Турции направлены с разных сторон угрозы со стороны США. Мы знаем, что «Рабочую партию Курдистана» американцы называют своими наземными силами в Сирии. Также мы видим, что в Эгейском море проводятся учения вместе с Грецией. Запад не приемлет Турцию, которая проявляет независимую политику, которая по многим вопросам взаимодействует с Россией. Я думаю, что этот теракт был направлен на то, чтобы укоротить Турцию и взять заново под контроль президента страны Эрдогана».

Напомним, что взрыв в Стамбуле прогремел накануне — на туристической улице Истикляль. Погибли шесть человек, более 80 пострадали.