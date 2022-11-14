Политолог Кошкин: «Макрон и фон дер Ляйен - лицемеры»

Аргументы Недели → Политика 13+

14 ноября 2022, 15:38 Антон Николаев

Андрей Кошкин считает, что Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон в своих заявления о желательном присутствии Владимира Путина на саммите G20, заняли лицемерную позицию. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Великобритания и ЕС, куда себя позиционируют Урсула фон дер Ляйен и Макрон, создали информационный и пропагандистский контур, в котором клеймили Россию, требуя ее изолирования в Камбодже, на Бали, в Таиланде! Они требовали ее изолирования вплоть до демонстрации против Владимира Путина. А когда Путин не приехал, они быстро переобулись в воздухе и сказали, что если бы был Путин на G20, то мы бы с ним вели диалог. Это лицемерие невоспитанных политиканов!»

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о желании поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным лицом к лицу.