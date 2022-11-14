Военный эксперт Ходаренок: «ВСУ ударит на Запорожском направлении»

Аргументы Недели → Политика 13+

14 ноября 2022, 15:28 Антон Николаев

Михаил Ходаренок предположил, что следующая цель украинской армии - город Мелитополь. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1», - передает издание «Аргументы недели».



«В связи с отводом войск на правом берегу Днепра, линия фронта существенно сократилась, и такого количества подразделений для надежного удержания оборонительных рубежей на левом берегу Днепра уже не требуется. Некоторыми аналитиками высказывается такая точка зрения, что освободившиеся части, можно немедленно использовать для создания ударных группировок и для последующего их вовлечения для наступательных боевых действий. Надо отдавать себе отчет в том, что эти части и соединения находились на правом берегу Днепра длительное время, они нуждаются в отдыхе и восстановлении боеспособности. Их участие в последующих боевых действиях возможно, но это произойдет не сразу. Что же касаемо противника, то он окрылен своими недавними успехами. Возможно, что следующее направление удара ВСУ будет Запорожское. Явная цель, которая вырисовывается из этого направления - Мелитополь. Но мы будем предполагать, что наше командование осведомлено о замыслах противника и предпринимает все возможные меры, чтобы этот замысел не стал реальным».

Ходаренок также ответил, почему российская авиация не наносит удары по ЖД узлам Украины.

«Иногда высказывается точка зрения, почему наша авиация не наносит удары по крупным железнодорожным узлам. Для этого надо полностью подавить систему ПВО и завоевать господство в эфире, так как утрата нескольких бомбардировщиков произведет тяжелое впечатление на нашу общественность».

Напомним, что командующий российскими войсками генерал армии Сергей Суровикин предложил организовать оборону по рубежу реки Днепр, глава Минобороны России Сергей Шойгу согласился с этим предложением и скомандовал отвести войска из Херсона.