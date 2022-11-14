Лавров о своей «госпитализации»: «И про Путина пишут уже лет десять, что он болеет»

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14 ноября 2022, 12:46 Антон Николаев

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг информацию о своей госпитализации на Бали. Об этом он сообщил в ТГ-канале официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Ну и про нашего президента лет десят уже пишут, что он заболел. Это игра, которая не новая в политике. Западным журналистам я пожелаю быть почестнее, чем они есть, писать почаще правду и не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, где так или иначе задействованы интересы РФ, которые игнорируются».

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что глава МИД РФ Сергей Лавров госпитализирован на Бали, где проходит саммит G20.