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Аргументы Недели Политика 13+

Трудно уследить даже в здравом уме: при тестировании на деменцию у британцев перестанут спрашивать имя действующего премьера

, 12:34

Трудно уследить даже в здравом уме: при тестировании на деменцию у британцев перестанут спрашивать имя действующего премьера
Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Великобритании не станут спрашивать у людей с деменцией, кто сейчас является действующим премьер-министром. Как правило, такой вопрос задают, чтобы проверить у человека когнитивные способности и память. Однако, по мнению теневого государственного секретаря здравоохранения Великобритании Уэса Стритинга, с тех пор как в стране участились перемены, пожилым людям тяжело следить за новостями.

В Британии за последние два с половиной месяца уже сменилось три премьер-министра. Это Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак. По мнению эксперта, политические лидеры меняются так же часто, как и погода, поэтому не следует ожидать правильного ответа на вопрос у пациентов, страдающих деменцией.

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