Политолог Светов: «Участники G20 будут обсуждать блокаду России»

Аргументы Недели → Политика 13+

14 ноября 2022, 12:30 Антон Николаев

Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Юрий Светов считает, что на саммите «Двадцатки» России устроят публичный суд. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Нечего ожидать от саммита G20, кроме общих слов. Благодаря США и их союзникам, саммит оказался политизированным до крайности. Там планировалось обсуждать вопросы укрепления взаимодействия между странами, в том числе вызовы, которые следовали из-за пандемии, поиск новых направлений экономического сотрудничества. Вместо этого США перевели все в плоскость политики, когда начали требовать, чтобы Россию не приглашали на саммит, что вообще беззаконно, так как Россия входит в эту «Двадцатку».

«Все лето и осень разговоры шли только о том, что пригласят Владимира Путина на саммит G20 или нет. Президент Индонезии Видодо выстоял под этим натиском, но его вынудили пригласить Владимира Зеленского. Сторона, которая председательствует на саммите, имеет право пригласить страны, не входящие в «Двадцатку», если в повестку дня укладывается взаимодействие с этой страной. С Украиной ничего подобного нет, но Индонезию принудили! Обсуждались только Путин, Байден и их возможная встреча, т.е., всем участникам саммита дали понять, что они малозначимы, а ключевая фигура - Зеленский и Байден. Мы не поехали на саммит, так как это было бы судилищем над Россией и над Путиным. Поехал Сергей Лавров. На саммите планируют обсуждать, как устроить блокаду российской делегации, и как не дать встречаться людям с Лавровым».

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 вместо президента России Владимира Путина. Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15-16 ноября.