Пушилин и Пасечник поблагодарили Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР

Аргументы Недели → Политика 13+

13 ноября 2022, 20:50 Источник: Telegram

Мобилизация. Elena Mayorova/globallook.com

ВРИО Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник поблагодарили президента РФ за решение провести демобилизацию студентов вузов этих новых субъектов Российской Федерации.

О поручении Владимира Путина провести демобилизацию сообщил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Поблагодарив президента за это решение, Пушилин сообщил, что в рамках всеобщей мобилизации в ДНР студенты были призваны на службу.

«Теперь мы субъект Российской Федерации, и совершенно справедливо, что наши студенты, как и в других регионах РФ, вернутся к учебе в своих вузах», - написал глава ДНР в своем телеграм-канале.

В свою очередь его коллега, Леонид Пасечник в своих соцсетях заверил, что демобилизация «пройдет организованно и не повлияет на боеспособность подразделений и обстановку на фронте».