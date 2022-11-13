Пушилин и Пасечник поблагодарили Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР

ВРИО Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник поблагодарили президента РФ за решение провести демобилизацию студентов вузов этих новых субъектов Российской Федерации.
О поручении Владимира Путина провести демобилизацию сообщил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Поблагодарив президента за это решение, Пушилин сообщил, что в рамках всеобщей мобилизации в ДНР студенты были призваны на службу.
«Теперь мы субъект Российской Федерации, и совершенно справедливо, что наши студенты, как и в других регионах РФ, вернутся к учебе в своих вузах», - написал глава ДНР в своем телеграм-канале.
В свою очередь его коллега, Леонид Пасечник в своих соцсетях заверил, что демобилизация «пройдет организованно и не повлияет на боеспособность подразделений и обстановку на фронте».