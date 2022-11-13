Джейк Салливан заявил, что США не планируют снижать темпы помощи Киеву

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13 ноября 2022, 17:00 Источник: РИА Новости

Советник президента США Джейк Салливан. Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/globallook.com

У администрации США нет планов снижения помощи Украине. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.

По его словам, уже в ближайшие несколько недель будет объявлено об очередном пакете военной помощи - «примерного того же масштаба, которого [США] придерживались в течение последних нескольких недель и месяцев».

Он также добавил, что в настоящее время идут консультации с Конгрессом о «дополнительных ресурсах на следующий год».

Салливан, кроме того, назвал «крупным историческим моментом» переход Херсона в начале этой недели под контроль Киева.

Ранее сообщалось, что пророссийские власти Херсонской области опровергли информацию о том, что административный центр региона перенесен в город Геническ.