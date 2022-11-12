Пользователи Twitter на заявление президента США:«Джо, может быть, вам следует прекратить поставлять Украине деньги и оружие»

Пользователи Twitter выразили возмущение заявлением президента США Джо Байдена о том, что конфликт на Украине не удастся разрешить до тех пор, пока российские войска остаются на территории этой страны.
« — Джо, может быть, вам следует прекратить поставлять Украине деньги и оружие, тогда, возможно, Зеленский проведет переговоры с Россией и конфликт закончится», — написал один из комментаторов.
« — Или пока мы не вытащим тебя из Белого дома, Джо Байден», — написал другой комментатор.
« — Разве это не было бы решено, если бы США и НАТО прекратили вмешательство в дела Украины?» — высказал мнение следующий пользователь сети.
« — Вывели ли США войска из Ирака и Сирии? Джо Байден считает себя умным? Нет, он лицемер. Россия никуда не денется», — высказал мнение другой пользователь.
« — Байден чувствует ветер перемен», — считает другой комментатор.
« — Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать», — заявил один из комментаторов.
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