Глава ВГА Новой Каховки Леонтьев: В результате обстрелов Новой Каховки есть повреждение ЛЭП и жилых домов

В результате ночных обстрелов есть повреждение линии электропередачи и жилых домов в Новой Каховке. Об этом сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев.
«Вечером, ночью украинские войска продолжали обстрелы. Есть разрушения домов мирных граждан, линий электропередачи», - сообщил Владимир Леонтьев.
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