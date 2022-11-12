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Глава ВГА Новой Каховки Леонтьев: В результате обстрелов Новой Каховки есть повреждение ЛЭП и жилых домов

, 13:51 Источник: РИА Новости

В результате ночных обстрелов есть повреждение линии электропередачи и жилых домов в Новой Каховке. Об этом сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев.

«Вечером, ночью украинские войска продолжали обстрелы. Есть разрушения домов мирных граждан, линий электропередачи», - сообщил Владимир Леонтьев.




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