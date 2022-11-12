Российская сторона запретила проход судов, загруженных за пределами страны, через Керченский пролив

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12 ноября 2022, 13:36

Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российские власти запретили проход судов, загруженных за пределами государства, через Керченский пролив в Азовское море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.



Отмечается, что информацию власти Анкары получили от морской администрации Российской Федерации.



Согласно нему, проход судов, «загруженных за пределами территории РФ, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен».



Ранее сообщалось, что Эрдоган намерен встретиться с Зеленским.