Читатели Le Figaro на заявление Макрона: Своей антироссийской политикой он обрекает французов на смерть от холода и голода

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12 ноября 2022, 10:53 Источник: РИА Новости

Читатели французской газеты Le Figaro неуважительно и резко высказались в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, поздравившего Владимира Зеленского с отходом российских войск на левый берег Днепра.



По мнению читателей газеты, Макрон - поджигатель войны, вместо мирных переговоров с Россией демонстрирующий заявлением на английском языке свое подчинение Соединенным Штатам, когда для жителей Франции важно снижение напряжения в Европе, им не нужна смерть от холода и голода.



« — И никаких упоминаний о переговорах. Еще один поджигатель войны», — отметил один из комментаторов.



« — Президент Франции публично выражает на английском языке свое подчинение Соединенным Штатам, ведущим войну против России на Украине. Я в недоумении», — написал другой.



« — Уже и поздравляет на английском! Подлизывается к своим хозяевам из США и НАТО. Единственный совет, который могу дать Макрону и Зеленскому — не злите Россию», — написал еще один из комментаторов.



« — Интересно, Макрон понимает, что своей антироссийской политикой обрекает французов на смерть от холода и голода?» — подчеркнул следующий комментатор.



« — Макрон бы лучше подготовил почву для мирных переговоров, а не поздравлял Зеленского с выдуманной победой. Нам не нужна еще одна мировая война! Крайне важно снизить напряжение в Европе», — отметил другой читатель.



Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровкин ранее сообщил о принятом решение по переброске войск на Херсонском направлении с правого берега Днепра. Как сообщили в Минобороны России, на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники.





