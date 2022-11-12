Financial Times: Обучение военнослужащих ВСУ в Великобритании вызвало проблемы

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12 ноября 2022, 09:56 Источник: Лента.ру

Во время подготовки военнослужащие ВСУ в Великобритании возникли проблемы. Об этом сообщает газета Financial Times.

7000 военнослужащих украинских войск завершили свое обучение в Великобритании, начав его в июне, еще примерно 3000 новобранцев ВСУ завершат обучение до 25 декабря этого года.

Все они прошли и пройдут 5-недельный курс, получив минимальный набор боевых навыков.

Как отмечают организаторы обучения ВСУ, такой срок недостаточный для полноценной подготовки, например, базовый курс подготовки для Вооруженных сил Великобритании проходит в 14 недель.

Сложность вызывает и то, что ВСУ проходят обучение как независимые служащие, а не сформированными подразделениями.

Еще одна сложность обучения в том, что украинские военнослужащие происходят из разных частей ВСУ.

В середине ноября Европейский союз начнет обучение военнослужащих ВСУ в рамках тренировочной миссии EUMAM Ukraine, в общей сложности ЕС планируется подготовить 15 тысяч украинских солдат и офицеров, на это дополнительно выделяется 16 миллионов евро.



