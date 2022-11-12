Reuters: На саммите G20 Байден предупредит Си Цзиньпина о возможном расширении военного присутствия США в регионе АТР

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12 ноября 2022, 09:28 Источник: Лента.ру

Президент США Джо Байден планирует обсудить вопрос по Северной Корее во время переговоров с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана передает агентство новостей Reuters.



Джо Байден встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите глав государств G20, который пройдёт с 15 по 16 ноября 2022 года на острове Бали, Индонезия.

Джейк Салливан отметил намерение президента США Джо Байдена обсудить возможное расширение военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, если угрозы со стороны КНДР будут обостряться, другими темами разговора двух лидеров будут ситуация вокруг Тайваня, ситуация на Украине, усилия по сохранению и расширению связей между Вашингтоном и Пекином и другое.





