Глава МИД Швеции Билльстрем опроверг информацию о размещении ядерного оружия после вступления страны в НАТО

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12 ноября 2022, 08:21

lya Galakhov, lya Galakhov/globallookpress.com

Швеция не будет размещать на своей территории ядерное оружие после присоединения к НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД страны Тобиаса Билльстрема.



Он отметил, что Швеция поступит аналогично с Данией и Норвегией, которые отказались от размещения этого типа оружия на своих территориях.



«Это по-прежнему долгосрочная позиция Умеренной коалиционной партии», - подчеркнули в ведомстве.



Глава МИДа также уточнил, что власти Швеции не собираются менять свое решение по данному вопросу.



Ранее сообщалось, что глава Пентагона не верит в возможность присоединения Украины к НАТО.