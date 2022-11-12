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Глава МИД Швеции Билльстрем опроверг информацию о размещении ядерного оружия после вступления страны в НАТО

, 08:21

Глава МИД Швеции Билльстрем опроверг информацию о размещении ядерного оружия после вступления страны в НАТО
lya Galakhov, lya Galakhov/globallookpress.com

Швеция не будет размещать на своей территории ядерное оружие после присоединения к НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД страны Тобиаса Билльстрема.

Он отметил, что Швеция поступит аналогично с Данией и Норвегией, которые отказались от размещения этого типа оружия на своих территориях.

«Это по-прежнему долгосрочная позиция Умеренной коалиционной партии», - подчеркнули в ведомстве.

Глава МИДа также уточнил, что власти Швеции не собираются менять свое решение по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона не верит в возможность присоединения Украины к НАТО.

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