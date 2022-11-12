Глава МИД Швеции Билльстрем опроверг информацию о размещении ядерного оружия после вступления страны в НАТО

Швеция не будет размещать на своей территории ядерное оружие после присоединения к НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД страны Тобиаса Билльстрема.
Он отметил, что Швеция поступит аналогично с Данией и Норвегией, которые отказались от размещения этого типа оружия на своих территориях.
«Это по-прежнему долгосрочная позиция Умеренной коалиционной партии», - подчеркнули в ведомстве.
Глава МИДа также уточнил, что власти Швеции не собираются менять свое решение по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона не верит в возможность присоединения Украины к НАТО.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Политолог Жаров заявил, что разногласия между поляками и украинцами по поводу бандеровцев обостряются еще больше
- #ЗАУГЛОМ Академик Матишов о боях на Донецком кряже, судьбе Гольфстрима и подъеме Азовского моря
- 09:33 Премьер Японии Кисида осудил Россию за ситуацию на Украине
- 09:28 Reuters: На саммите G20 Байден предупредит Си Цзиньпина о возможном расширении военного присутствия США в регионе АТР
- 09:23 Шольц заявил, что не позволил «никаким критикам» отговорить его от диалога с Путиным по Украине
- 09:07 Помощник Байдена Салливан: конфликт на Украине можно урегулировать на основе принципов суверенитета и территориальной целостности
- Telegram | (Подписаться) В Минобороны заявили, что потерь среди личного состава и техники при переправе на левый берег Днепра допущено не было