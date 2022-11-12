Fox News: демократы приблизились к контролю над сенатом Америки

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12 ноября 2022, 07:51

Джо Байден, White House/ globallookpress.com

Партия демократов в США практически заняла место в сенате, ей необходимо получить еще одно место для контроля над верхней палатой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

По информации источника, на сегодняшний день республиканцы и демократы получают по 49 мест в сенате. Однопартиец президента Штатов Джо Байдена Марк Келли уже переизбрался от Аризоны. Демократам необходимо получить еще одну победу в Неваде или Джорджии, чтобы взять контроль над верхней палатой.

Отмечается, что при равенстве голосов решающим будет мнение вице-президента.

Ранее сообщалось, что Байден извиняется за действия Трампа.