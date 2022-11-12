Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS. Об этом сообщает Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ЛНР в СЦКК) в Telegram-канале.
В 01:45 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по городу Стаханов с применением артиллерийского ракетного комплекса РСЗО HIMARS, было выпущено 2 ракеты.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)», - сообщает представительство ЛНР.
Реактивная система залпового огня разработана в США.
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