Дональд Трамп подал в суд на комитет Палаты представителей, расследующий штурм Капитолия его сторонниками в 2021 году

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12 ноября 2022, 07:43 Источник: РИА Новости

Бывший президент США Дональд Трамп подал иск в суд на комитет Палаты представителей Конгресса с требованием признать недействительной повестку, обязывающую его дать показания перед Специальным комитетом по делу о штурме Капитолия в 2021 году. Это следует из документа базы данных суда штата Флорида.



Комитет расследует события 6 января 2021 года, когда сторонники 45-го президента США Дональда Трампа после митинга в поддержку отмены результатов президентских выборов 2020 года на которых победил кандидат в президенты Джо Байден прорвались через службу безопасности и ворвались в Капитолий США.



Рассмотрение в суде должно начаться 14 ноября.



















