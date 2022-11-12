Глава Новой Каховки Леонтьев: Угрозы для работы Северо-Крымского канала нет

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12 ноября 2022, 06:41 Источник: РИА Новости

Угрозы для работы Северо-Крымского канала нет. Об этом сообщил РИА Новости глава администрации города Новая Каховка Херсонской области Владимир Леонтьев.

«Канал построен таким образом, что вода за счет перепада высот идет самотеком в Крым» — заявил Владимир Леонтьев.

Северо-Крымский канал в Херсонской области обеспечивает потребности Крыма в воде, в ходе проведения российской военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под контроль Северо-Крымский канал, перекрытый в мае 2014 года ВСУ.



9 ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил о решении переброски российских войск на Херсонском направлении с правого берега Днепра на подготовленные позиции на левом берегу. Как сообщили в Минобороны России, на левый берег реки выведены более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники.



Сергей Суровикин ранее сообщил о том, что ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины, что может спровоцировать затопление, которое грозило бы изоляцией войск на правом берегу Днепра.



