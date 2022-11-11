Политолог Жаров заявил, что разногласия между поляками и украинцами по поводу бандеровцев обостряются еще больше

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11 ноября 2022, 22:32 Источник: Радио Sputnik

Флаги Польши и Украины / Christoph Soeder / http://globallookpress.com

Разногласия между поляками и украинцами по поводу бандеровцев были всегда, но в связи с событиями на Украине они обостряются еще больше. Об этом в эфире Радио Sputnik заявил российский политолог Максим Жаров.

Комментируя подготовленный представителями партии «Конфедерация Польской короны» законопроект о том, что украинцы должны осудить незаконную террористическую деятельность Украинской повстанческой армии* и Организации украинских националистов*, Жаров сказал, что между поляками и украинцами всегда были разногласия на этой почве.

Как заметил политолог, на фоне ситуации в Украине «эти разногласия еще больше усиливаются». Согласно словам эксперта, существуют свидетельства конфликтов граждан Польши с украинскими беженцами на этой почве.

Жаров также добавил, что с принятием законопроекта могут возникнуть проблемы, так как Евросоюз «очень нервно реагирует» на самостоятельные инициативы внутри союза по поводу Украины, которые расходятся с позицией США.

*Экстремистские организации, запрещенные в России.