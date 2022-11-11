Политолог Жаров заявил, что разногласия между поляками и украинцами по поводу бандеровцев обостряются еще больше

Разногласия между поляками и украинцами по поводу бандеровцев были всегда, но в связи с событиями на Украине они обостряются еще больше. Об этом в эфире Радио Sputnik заявил российский политолог Максим Жаров.
Комментируя подготовленный представителями партии «Конфедерация Польской короны» законопроект о том, что украинцы должны осудить незаконную террористическую деятельность Украинской повстанческой армии* и Организации украинских националистов*, Жаров сказал, что между поляками и украинцами всегда были разногласия на этой почве.
Как заметил политолог, на фоне ситуации в Украине «эти разногласия еще больше усиливаются». Согласно словам эксперта, существуют свидетельства конфликтов граждан Польши с украинскими беженцами на этой почве.
Жаров также добавил, что с принятием законопроекта могут возникнуть проблемы, так как Евросоюз «очень нервно реагирует» на самостоятельные инициативы внутри союза по поводу Украины, которые расходятся с позицией США.
*Экстремистские организации, запрещенные в России.