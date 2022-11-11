Foreign Policy: возобновление переговоров с Россией по договору СНВ - «тайная цель» Белого дома

Аргументы Недели → Политика 13+

11 ноября 2022, 22:13 Источник: РИА Новости

Флаги России и США. Фото: MFA Russia/globallook.com

Несмотря на масштабные антироссийские санкции и стремление представить Россию в роли международного изгоя, США уже несколько месяцев демонстрируют заинтересованность в возобновлении диалога с РФ по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Об этом в пятницу пишет журнал Foreign Policy.

Ссылаясь на чиновников, близких к администрации США, издание утверждает, что возобновление переговоров по СНВ «было тайной целью Белого дома и Госдепартамента по крайней мере с лета этого года».

Журнал также пишет, что планирование двусторонней встречи для обсуждения продления договора ведется уже несколько месяцев.

Два дня назад, отвечая на вопрос о возможности возобновления диалога с США по договору СНВ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что подобные контакты «нельзя анонсировать заранее».