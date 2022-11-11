Военкор Пегов: «Павловка наша!»

Аргументы Недели → Политика 13+

11 ноября 2022, 17:49 Антон Николаев

Семен Пегов сообщил в эфире ток-шоу «Время покажет», что войска РФ взяли Павловку, - передает издание «Аргументы недели».

«Нам удалось получить кадры из Павловки, как водружаются российский флаг, Тихоокенского флота, так как подразделение морпехов №155 также принимали участие в этой операции. Конечно, флаг подразделения «Каскад» - донбасские мужики - спецназовцы, которые все восемь лет действовали на линии соприкосновения, и могут составить если не конкуренцию, то не сильно отстать от наших спецназовцев ФСБ. Они одни из первых вошли в Павловку и 11 дней зачищали ее».

Напомним, что Павловка является важнейшим плацдармом для наступления на Угледар.