Политолог Камкин: «Инфляция в Германии остановится только при нормализации газоснабжения»

Аргументы Недели → Политика 13+

11 ноября 2022, 16:50 Антон Николаев

Александр Камкин считает, что резкий рост инфляции в Германии связан с европейским энергетическим кризисом. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Снижение инфляции в Германии зависит от снижения уровня цен. Пока не будет нормализовано газоснабжение Европы по разумным ценам, то ни о каком снижении цен речи не идет. Блокирующий рост цен на энергоносители тянет за собой дальнейшую цепочку производства вплоть до промышленных товаров, сельскохозяйственной продукции и т. д. Основные компоненты роста цен - это продовольствие, бензин, дизель. Это влияет на всю цепочку поставок. Других вариантов нет».

Камкин также предположил, что рост цен, ситуация на Украине повлияют на следующие выборы в Германии.

«Будет падать поддержка правящей коалиции Германии. Я не думаю, что в коалиции произойдет раскол, так как позиция по ситуации на Украине и антироссийским санкциям она единая. Но на следующих выборах в Бундестаг население припомнит призывы меньше мыться, меньше топить дома, рост цен. Мы сможем увидеть появление партий-однодневок, которые будут спекулировать на этих темах».

Напомним, что по итогам октября годовая инфляция в Германии разогналась до 10,4 процента. Об этом сообщает Федеральное статистическое ведомство ФРГ.