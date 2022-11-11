Аналитик Мильчакова заявила о том, что рецессия в европейских странах не представляет большой угрозы для России

Аргументы Недели → Политика 13+

11 ноября 2022, 17:48 Источник: RT

Флаг ЕС / IMAGO/Dmitry Rukhlenko / https://globallookpress.com

Наталья Мильчакова, аналитик организации Freedom Finance Global, сообщила в беседе с RT о том, что рецессия в странах-членах Европейского союза не представляет большой угрозы для России.

Согласно словам российского аналитика, по причине того, что ряд промышленных предприятий перемещаются из Европы в Соединенные Штаты Америки, так как в США цены на энергоносители ниже, рецессия в европейских странах может усугубиться.

Как отметила Мильчакова, для России такая рецессия не представляет большой угрозы, так как страна сократила экспорт и импорт из стран Европейского союза.

По словам эксперта, высокие цены на энергоносители благоприятно влияют на российскую экономику. Она также добавила, что рецессия в Индии или Китае была бы более «опасным фактором» для РФ, так как в настоящее время эти страны становятся «крупнейшими потребителями российских энергоносителей».