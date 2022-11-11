Политолог Санакоев: «Вряд ли Китай осуществит вторжение на Тайвань»

Аргументы Недели → Политика 13+

11 ноября 2022, 14:40 Антон Николаев

Вместе с тем, Сергей Санакоев не исключил вторжения Китая, но при условии, если конфликт будут провоцировать извне. Об этом эксперт сказал в эфире НТВ, - передает издание «Аргументы недели».



«Если предположить, что не будет внешнего вмешательства, то можно с вероятностью 100% сказать, что не будет вторжения Китая на Тайвань, так в этом нет смысла. Цель - однозначное воссоединение, но мирное воссоединение, обозначенное на XX съезде Компартии Китая. И если сепаратизм будет нарастать и все это будет получать внешнюю поддержку, то Китай может предпринять попытку вторжения на Тайвань».

Ранее президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что вторжение Китая на Тайвань может случиться уже в самое ближайшее время.