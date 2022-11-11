Политолог Войко: «Трамп будет пытаться взять реванш»

Аргументы Недели → Политика 13+

11 ноября 2022, 13:44 Антон Николаев

Фото: бывший президент США Дональд Трамп, Ron Sachs / www.globallookpress.com

Евгения Войко считает, что если демократы будут совершать ошибки в политическом управлении США, то Дональд Трамп будет их отыгрывать в свою пользу. Такое мнение эксперт высказала изданию «Аргументы недели».

«На фоне сложной экономической ситуации и личных проколов Джо Байдена, Трамп пытается отыграть ситуацию и взять реванш за свое поражение. Я напомню, что Трамп в 2020 году долгое время не хотел это признавать, но он пришел в конце на признание выборов. Но сейчас какой-то политической турбулентности не ожидается. У Трампа есть ожидание того, что демократы будут совершать ошибки, что связано с ростом цен на бензин и неоднородностью внутри демократического лагеря. Также на внешнем контуре у США сейчас серьезные вызовы, такие как Китай, растущая активность азиатского региона. Ситуация на Украине тоже среди вызовов, так как многие избиратели демократов не разделяют помощь, которую США оказывают. Сейчас Трамп пытается обыграть эти сюжеты, вбрасывая версии о том, что он пытается выдвигаться на президентский пост, тем самым, он не дает о себе забыть. Но нужно понимать, что до выборов осталось два года, и уже то, что республиканцы нарастили свое присутствие в Конгрессе, говорит о росте их популярности. Демократам удалось удержать стабильные позиции, так как у республиканцев нет своего лидера, который вел бы партию к следующим президентским выборам. Выдвижение Трампа будет зависеть от консенсуса внутри партии».

Напомним, что Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. Сейчас продолжается подсчет голосов.